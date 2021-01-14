الناصر: «وسام الكويت» تكريم للمتعاقبين على وزارة الخارجية منذ 60 عاماً

الأولى

أكد وزيرالخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ان تقليد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد له بـ (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) لهو تقدير وتكريم لكل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ 60 عاما وكذلك تقديرا لراعي السياسة الخارجية الكويتية الذي بنى صرحها العتيد المغفور له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه .

وقال خلال احتفالية اقامتها الوزارة في قاعة (الشيخ صباح الأحمد الكبرى) بديوان عام وزارة الخارجية امس: «نستذكر كذلك

بالتقدير وزراء الدولة الذين تعاقبوا على هذا المنصب وجميع الآباء المؤسسين لوزارة الخارجية لافتا الى ان الوسام تقدير عظيم للعمل الدبلوماسي الكويتي وتقدير لكل الذين استشهدوا من دبلوماسيي وزارة الخارجية أثناء أدائهم الواجب في الخارج وتقدير لكل الذين أفنوا أعمارهم في الغربة خدمة للكويت ومصالح الكويت وأبنائها وتقدير لكل العاملين في الوزارة وتقدير للجيل الصاعد في وزارة الخارجية الذي يتطلع إلى النهضة الشاملة وتعميد هذا الصرح والحلم الجميل للدبلوماسية الكويتية وأيضا لكل من هم خارج هذه المؤسسة ويتطلعون إلى الانضمام إلى هذا الركب».

وقال الناصر «يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم للاحتفاء بتشرفي بتلقي وسام (الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حيث أتى هذا التكريم تتويجا لثمرة تعليمات سموه بضرورة متابعة كل الأمور التي تحققت في السابق خلال فترة المغفور له سيدي الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- لرأب الصدع في الجدار الخليجي وإعادة اللحمة الخليجية والانطلاق لفجر جديد سواء لمجلس التعاون او لمسيرة العمل العربي المشترك».

وألقى نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله كلمة قال فيها: يشكل التكريم السامي لوزير الخارجية لمسة حضارية تتسم بالوفاء لأحد أبناء الكويت الذين بذلوا جهودا متواصلة في ظل وجود تحديات خطيرة جراء التصدع في البيت الخليجي ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما شكله ذلك من خطر كبير على مستقبل المجلس وأبنائه بذلت في سبيله جهود متواصلة تخللها رحلات مكوكية من أجل رأب الصدع الذي عانت منه دول المجلس جميعا.

وأضاف: التهنئة موصولة لجميع منتسبي وزارة الخارجية وهو تكريم لأداء منتسبي ودبلوماسيي وزارة الخارجية فعندما تتلمس القيادة هذا الدور وتتفاعل بتكريم من يقود هذا الدور وقائد هذه المؤسسة فإن ذلك يمثل قمة الحضارة وقمة الوفاء.