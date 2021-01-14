سنتان لتطعيم السكان بالكامل

الأولى

فيما ترفع وزارة الصحة اعتبارا من اليوم قدرتها الاستيعابية لاستقبال الفي شخص يوميا لتلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بافتتاح صالة رقم 6 بمركز الكويت للتطعيم في ارض المعارض بمشرف بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، طالبت اللجنة الصحية البرلمانية امس وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين الذين حضروا اجتماعها بضرورة التعاقد مع شركات اخرى لتوفير اللقاحات اللازمة حتى تكفي عدد السكان بالكامل خلال سنة لان الآلية المتبعة حاليا تحتاج الى اكثر من سنتين.

وأكد مقرر اللجنة سعدون حماد ان الصحة اوضحت تفاصيل تعاقدها المباشرة للقاح فايزر مع ذات الشركة العالمية الأميركية المصنعة، ولمليون لقاح يكفي 500 ألف شخص، لافتا الى ان نسبة فاعلية الدواء تبلغ اكثر من 90%، والى ان لقاح استرازينيكا البريطاني نسبة فاعليته 70% وقد تعاقدت الوزارة مع هذه الشركة عن طريق وكيل محلي لتوفير 3 ملايين لقاح تكفي مليونا و500 الف شخص.

واضاف: بينت الصحة عدم تعاقدها على لقاح موديرنا وهو انتاج اميركي - الماني وقوة المناعة فيه اكثر من 90%، وكذلك مع لقاح اخر لشركة اماراتية - صينية نسبة فاعليته 80%. ولفت الى ان اللقاحات الان تكفي لـ 2 مليون شخص لاول سنة، بينما عدد السكان 4 ملايين و776 الف نسمة.

وقال انه تم اشعار وزارة الصحة بالتخوفات المتعلقة بمخالفي لبس الكمامات وطلبنا توضيحا منها حول هذا الامر، فيما شكل الموضوع خلافا بين اعضاء اللجنة خاصة حول المادة 17 مكرر المتعلقة بجواز قبول الصلح مقابل دفع 100 دينار عن كل مخالفة، وجاء رأي اغلبية اعضاء اللجنة برفض فرض غرامة على المواطنين ماعدا النائب د. صالح المطيري الذي طالب برفع الغرامة الى 500 دينار.

وذكر حماد ان اللجنة حددت اولوياتها التي من بينها قانون الوقاية من الأمراض السارية وقانون العمل الخيري ومشروع قانون المنظمات النقابية وقانون المساعدات العامة والتأمين الصحي المتوقع احالتها للجنة قريبا.

من ناحيته وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة عن اسباب قلة عدد التطعيمات اليومية بلقاح كورونا وخطة الوزارة للانتهاء من حملة التطعيم وتساءل: هل هناك نية لاستقدام فرق تطعيم طبية اجنبية؟

ولفت الى ان المناعة المجتمعية لا تتحقق إلا ببلوغ التطعيم نسبة 65% من السكان، والكويت تُعد متأخرة بنسبة التطعيم، مقارنة بنظيراتها في البحرين والامارات وغيرهما. من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة الى 155874 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة عند 946 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5119 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11567 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1359421. وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 234 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149809 حالات.