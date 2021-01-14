فصل الاقتصاد عن السياسة.. وإلا فالقادم صادم

الأولى

حذرت جهات مختصة، من غياب الفصل بين السياسة والاقتصاد في الداخل الكويتي، مشيرة الى ان تدخل السياسة في الاقتصاد اثر سلباً في البيئة الاقتصادية وأوقف التنمية والمشاريع المهمة في الكويت سنوات عديدة، موضحة ان من سيدفع ثمن غياب هذا الفصل اقتصادياً هم الأجيال القادمة. ولفتت الجهات ذاتها في تحذيرات عدة علمت بها النهار، الى ان غياب الفصل بين السياسة والاقتصاد كبد المال العام خسائر مليارية فادحة، وأضاع عليها فرصاً استثمارية كبيرة في محيطها الاقليمي والدولي. (طالع ص09)

وقالت انه لا يجب ان تتوقف الاصلاحات على مزاجية افراد او توجهات ضارة مستقبلاً، موضحة ان الحاجة ماسة لهيكلة واسعة تضع القيادات الكفؤة والخبرات على رأس الهرم الاقتصادي.

وتخوفت المصادر من ان يؤدي غياب الفصل الى مزيد من التراجع في التصنيف الائتماني للكويت وتراجع جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، مستدركة ان من شأن استمرار التأزيم السياسي بقاء ونمو وتيرة البيروقراطية وتوطين العجز المالي وغياب الانجازات الكويتية في مجال تنمية وتطوير المشاريع التنموية، مبينة ان الرقابة تحتاج لرقابة، بنظام التسلسل الهرمي.

وأوضحت ان غياب الاستقرار السياسي من شأنه تأجيل المشاريع التنموية التي تعول عليها الكويت كثيراً في تنويع مصادر دخلها والخروج من البيروقراطية المزمنة التي تعانيها وكذلك القضاء على عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب التي قطعت الكويت شوطاً كبيراً فيها خلال الأشهر القليلة الماضية والعمل على تحقيق رؤية تنموية شاملة وفق خطتها المستقبلية رؤية كويت جديدة 2035.

وتساءلت اوساط اقتصادية لماذا لا يتم انشاء هيئة عامة للاقتصاد محررة سياسياً..بدلا من عدة جهات بلا انجاز؟.

في اطار ذي صلة قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، ان وزراء الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم، بعد شهر واحد فقط من توليهم المناصب، في اعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا.

وتضيف ان النواب المشرعين احبطوا خططًا لاعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لاصدار الديون، وتابعت ان المشرعين لم يشيروا الى مشروع قانون مؤجل من شأنه ان يسمح للحكومة بالعودة الى اسواق السندات الدولية. وأشارت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان الاضطرابات الجديدة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المترنح، من انخفاض اسعار النفط ووباء فيروس كورونا والاصلاحات المتوقفة.