تصفية عمالة العقود الحكومية المنتهية

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أعلنت هيئة القوى العاملة أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية التي تملك عقودا لمشاريع منتهية لاتخاذ اجراءاتها من اجل تصفية العمالة المسجلة على تلك العقود.

وقال نائب مدير عام الهيئة لحماية القوى العاملة د. مبارك العازمي امس الأربعاء أنه سيتم منح المقاولين مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ اجراءات التصفية. وأوضح أن هذا الاجراء يأتي لمعالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة.

وأضاف أنه يجري التنسيق مع كل الجهات لاستخدام الصلاحيات التي رسمها القانون لمعالجة أوضاع تلك العقود سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل.

وذكر أنه يجري التنسيق حاليا مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطا يلزم المناقصين بتقديم شهادة (براءة ذمة) صادرة عن الهيئة.

وأشار إلى أن تلك الشهادة يتم إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم لضمان عدم وجود أي ايقافات على عقودهم المنتهية أو المتعثرة، لافتا الى انه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.

وبين العازمي أن تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة بشأن هذا الموضوع يضع على عاتق الهيئة عبئا كبيرا للمضي قدما في تفعيل تلك الاجراءات لاسيما أنها تهدف للمصلحة العامة فضلا عن آثارها الايجابية محليا ودوليا.

وأفاد بأن ما يتم بذله من جهود مستقبلا من الجهات الحكومية صاحبة العقود المنتهية سيكون لها عظيم الاثر في تفعيل توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث وجه المجلس نحو قيام الهيئة برفع تقارير عن مدى التجاوب الذي تم إبداؤه من كل الجهات.