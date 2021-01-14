تسديد مديونيات الغارمين بمبلغ الدية عند عدم اكتماله

الأولى

أصدر وزير الشؤون عيسى الكندري قرارا ينظم إجـراءات وضـوابط جمع تبرعــات ســداد الديــة من قبل الجمعيات الخيرية العاملة تحت مظلة الوزارة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن القرار تضمن 16 شرطاً تضبط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة مع استبعاد المبرات من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

واشارت الى اقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط واستثناء الكويتيين المحكوم عليهم خارج الكويت بشـرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ الدية مع تحديد جهة استلام مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية.

وأضافت الوزارة وراعى القرار عند الإعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدية والتعويضات المرتبطة بها أن يتم تدوين عبارة تفويض الجمعية الخيرية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على اعمال البــر والنفع العام بالتنسيق مع الوزارة ومنها تسديد مديونيات الغارمين في السجون الكويتية.

وعن محاذير جمع الدية بيّنت الوزارة أن الجمعية الخيرية يحظر عليها جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني أو ما يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة على أن يتم برمجة الحساب لعدم استقبال أكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدية والتعويضات المطلوب سدادها، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع النقدي داخل مقر الجمعية أو خارجها، كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية في الخيام أو القاعات أو الأماكن العامة أو الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الالكترونية المرخص بها، كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ويجب عليها التنسيق مع الوزارة في شأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.