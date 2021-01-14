الساير: تمكين ذوي الهمم ودعمهم لوجيستياً ومعنوياً

وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير أهمية تمكين الأفراد من ذوي الهمم في المجتمع ومساندتهم وتقديم الدعم اللوجيستي والمعنوي اللازم لهم. وقال الساير لـ «كونا» عقب لقائه وفدا من النادي الكويتي الرياضي للصم إن الجمعية تؤمن بشكل كبير بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الصم والبكم وتوفير سبل الرعاية لهم ولعملهم في العمل التطوعي لخدمة البلاد. وأضاف أن الجمعية بصدد عمل اتفاقية تعاون مع النادي الكويتي للصم في مجالات التطوع والاسعافات الاولية والتدريب على لغة الاشارة، مشيرا الى أنها خطوة جيدة ستصب في مصلحة المجتمع.

