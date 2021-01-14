الأمير: نعتز بتضحيات الشهداء وأدوارهم البطولية

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن: الشهيد بدر حسين مراد الكندري، الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر، الشهيد طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت، الشهيد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني، الشهيد عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني، الشهيد عيسى محمد زمان محمد ، الشهيد كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز ، الشهيد محمد سعد مسعود الأحمد ،الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني، الشهيد مهدي حبيب علي زيد البلوشي ، الشهيد مصطفى حسين أحمد محمد القطان و الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل الذين احتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعاز مماثلة.

