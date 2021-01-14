سيبي جورج: الكويت والهند شراكة ديناميكية طويلة ومفيدة

وطن النهار

أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج ان بلاده بلد شاب حيث يشكل الشباب تحت الـ 30 عاما 50% من تعداد السكان وهذا يعكس مستقبل البلاد وامكاناته، ولذلك تعتمد الهند على تسليح هؤلاء الشباب بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للمستقبل وفقاً لما تحتاجه الهند والأسواق العالمية في الدول الاخرى.

وأضاف جورج في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الافتراضي الذي اقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني للشباب، انهم يحتفلون ايضا بذكرى ميلاد المناضل سوامي فيفيكانادا احد قادة الهند العظام خلال كفاحها من اجل الاستقلال والذي يعتبر ايضا احد الملهمين للشباب.

وعن التعاون بين البلدين على صعيد وزارتي الشباب، قال جورج ان هناك تعاونا دائما ومستمرا بين وزارتي الشباب لدى البلدين وهناك تبادل للزيارات بين الوفود الشبابية، معربا عن امله بأن تتوطد تلك العلاقات الشبابية من اجل فهم متبادل افضل ومستقبل مشرق بين البلدين.

وبخصوص فتح الكويت للمجال الجوي والبدء في عودة العمالة، قال جورج نتطلع الى عودة العمالة العالقة في الهند بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورنا على مختلف دول العالم.

وعن ابرز الملفات التي يعمل عليها منذ توليه مهام منصبه في البلاد، أوضح ان بلاده لديها الجالية الأكبر في الكويت كما انها الجالية المرغوبة جدا في البلاد بحسب المسؤولين الكويتين حيث انها من امهر الجاليات ومعروفة باخلاصها في العمل لدى الكوييتين او كشركاء معنا، نافيا ان تكون لدى جاليته اية مشاكل تذكر لدى البلاد وحتى لو كانت هناك أي ظروف طارئة يتم التعامل معها بشكل ودي بالتعاون مع السلطات الكويتية.

ووصف العلاقات الهندية - الكويتية بأنها علاقات تاريخية من الصداقة والشراكة والتعاون المثمر والاحترام المتبادل، مثمنا جهود الحكومة الكويتية في استضافة هذه الجالية الكبيرة

وفي كلمة القاها بالمناسبة اعرب عن شكره العميق لسمو الشيخ نواف الأحمد امير البلاد وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، لاستضافة الجالية الهندية الكبيرة في الكويت ولرغبة القيادة السياسية في الكويت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مثمنا ما وصفه برعاية الحكومة وشعب الكويت الشخصية والدعم الانساني المقدم للمجتمع الهندي خلال «كوفيد -19».

واضاف: ان العلاقة بين الهند والكويت تاريخية وعميقة الجذور من خلال التقارب الحضاري الذي يعود الى قرون، وفي قلب هذه العلاقة تكمن التبادلات الشعبية التي عززت هذه العلاقة الوثيقة على مدى قرون (...) لقد حولت هذه التبادلات النابضة بالحياة العلاقة الى حد كبير الى شراكة ديناميكية طويلة الأمد ومفيدة للطرفين.

وقال: يحظى مجتمعنا في الكويت، الذي يضم حوالي مليون اخ وأخت، باحترام وحب على نطاق واسع من قبل جميع شرائح المجتمع في الكويت. لاسيما ان الاعجاب والمودة التي نالهما مجتمعنا ليسا مجرد مصادفة، بل نتيجة العمل الجاد الذي بذلته اجيال من شعبنا الذين يعيشون ويعملون هنا، انها شهادة على قيمنا وروح التعايش السلمي والوئام التي ندافع عنها نحن الهنود.

وأضاف: يسعدني ايضاً ان اسلط الضوء على التعايش بين السفارة وابناء الجالية، ونسعى جماعيا لتعزيز العلاقات بين الهند والكويت.

واشار الى ان البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا الى ان السفارة الهندية تتطلع الى تنظيم سلسلة من البرامج كجزء من هذه الاحتفالات. وذلك بالعمل عن كثب مع الجالية الهندية في الكويت وشركائنا للاحتفال بهذه الذكرى السنوية المهمة فضلا عن الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال الهند.

ومن جانبه، اشاد رئيس مجلس العلاقات الثقافية الهندية فيناي ساها سرابودي، بالعلاقات الكويتية الهندية والتي وصفها بالتاريخية والديناميكية والتي تشهد نموا مضطرداً في حميع المجالات، مشيرا الى ان الجالية الهندية في الكوبت تعد اكبر الجاليات الموجودة في البلاد والتي تسهم في عملية التنمية في البلاد.

وأشار الى ان البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 60 لاقامة علاقاتهما الدبلوماسبة، حيث ستقام العديد من الفعاليات الثقافية بهذه المناسبة.



وأوضح ان العلاقات الثقافية بين البلدين متطورة جدا، مشيرا الى الزيارة التي قام بها الى الكويت أخيراً وبما وصفه بتطور الحياة الثقافية في الكويت، مشيدا بالدور الذي يقوم به الكوادر الطبية والتمريضية الهندية في الكويت لمواجهة «كوفيد-19» والذي يعد تحديا لجميع الدول حسب قوله.

وثمن دعم السلطات الكويتية للجالية الهندية في البلاد، مؤكدا ان بلاده تولي اهتماما كبيرا بأبنائها المتواجدين في الكويت مشيرا الى ان عدد المدارس الهندية في الكويت كبير جدا يصل الى 23 مدرسة تضم عددا كبيرا من الطلبة الهنود وكذلك من جنسيات اخرى وهذا يدل على الثقة والعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين

وتحدث عن المناسبة التي وصفها بالمهمة حيث ان هناك نسبة كبيرة جدا من سكان الهند من الشباب يساهمون في صنع مستقبل بلدهم.

