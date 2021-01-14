الفارس: مجمع محاكم حولي ذكي وصديق للبيئة

وطن النهار

قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس ووزير العدل د. نواف الياسين بتفقد انجاز مبنى مجمع المحاكم في حولي صباح امس، حيث اطلع الوزيران على جاهزية المشروع الذي نفذته وزارة الأشغال العامة لصالح وزارة العدل.

وعبرت الفارس عن فخرها بانجاز هذا المشروع والذي تم تشييده على مساحة ارض تبلغ 9000 متر مربع وتبلغ مساحة البناء على الموقع بالكامل 148,000 متر مربع، موضحه أن المبنى يتألف من مبنين هما مجمع المحاكم والمكون من 31 طابقاً، علاوة على مبنى لمواقف السيارات متعدد الأدوار يسع لنحو 1200 سيارة.

وأشارت الى أن مبنى مجمع المحاكم يتكون من ثلاثة سراديب و 28 طابقا فوق الأرض ويشتمل على 52 قاعة محكمة وكذلك مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظفاً.

واضافت أن المبنى يضم مكونات متعددة منها مكتبة قانونية واستراحة للقضاة والمحامين ومقاهي ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة، وكذلك أماكن انتظار للمراجعين وغرف حجز للمدعى عليهم بالاضافة الى جميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات.

وبينت الفارس ان ابرز ما يميز هذا المشروع الذي نفذ لصالح وزارة العدل، أنه مبنى ذكي متعدد الاستخدامات، يؤمن لمستخدميه مجموعة كبيرة من الخدمات القضائية والقاعات والمساحات المجهزة لتلبية كل احتياجاتهم بسهولة ويسر، كما أنه يعد مبنى صديقاً للبيئة وذلك لما يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية، كما انه يحتوي على مبردات المياه لاستخدامها في التكييف.

من جانبه اعتبر وزير العدل د. نواف الياسين ان مبنى مجمع المحاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع الاسلامي، ومستوحى من شعار وزارة العدل، كما أنه يعد نقلة مميزة في مسيرة الوزارة، لكونه مبنى ذكياً وصديقاً للبيئة ويتمتع بأحدث تقنيات العصر، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم جميع خدمات التقاضي بأسرع وقت وبسهولة وتيسير على الجمهور من المواطنين والمقيمين. وكشف الوزير الياسين ان المبنى الذي يحتوي 52 قاعة محكمة منها 40 محكمة كلية و 12 محكمة استئناف قد تم فيه ادخال نظام متطور خاص بالقضاة، حيث يتم عرض المستندات المتعلقة بالقضايا عبر شاشات عرض، ولا تعرض أي مستندات الا من خلال تلك الشاشات، كما أنه في حال وجود أي مستند حديث توجد كاميرات لتصوير تلك المستندات، ومن ثم يتم عرضها على الموجودين.

وبين الياسين ان هذا المبنى سيكون نقلة مهمة في محاكم حولي وذلك من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المبنى وقاعات المحاكم، علاوة على مسرح متعدد الأغراض لعقد الدورات القانونية والقضائية والفعاليات ذات الصلة.

واختتم الوزير الياسين حديثه قائلاً بأننا نطمح بتطوير مباني المحاكم وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين.

