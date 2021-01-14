«الأشغال»: تعاملنا مع 333 بلاغاً لإصلاحات الطرق في أسبوع

وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إحصاءات عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بإصلاحات الطرق والشبكات التي تلقاها قطاع هندسة الصيانة خلال الفترة من 9 وحتى 13 الحالي وبلغت 333 شكوى في محافظات البلاد الست، وذلك من خلال بدالة طوارئ الأشغال (150)، وعبر الواتساب (93333150) وبدالة الإدارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال نفس الفترة بلغ 226 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل بها 70 شكوى.

كما شددت الوزارة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتس آب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).

وبينت الوزارة أنه بمجرد تلقي الشكوى أو البلاغ الواقع ضمن اختصاصات الوزارة، يتم القيام بفتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعة الشكاوى والبلاغات وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في كافة المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.

