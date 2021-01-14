«لجنة العاصمة» في «البلدي» تناقش إغلاق الدروازة

وطن النهار

أبقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي على جدول الاقتراح المقدم من أعضاء البلدي د. حسن كمال ومشعل الحمضان واحمد هديان وم. مها البغلي بشأن ظهور شروخ في أسفلت تقاطع الدروازة واغلاق الحركة المرورية، مع دعوة ادارة تنمية المشاريع في البلدية وزارتي الداخلية والمالية وادارة المرافق العمومية.

وقال رئيس اللجنة عبد العزيز المعجل إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد «القصمة» ومواقف سيارات في منطقة شرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن المسجد الذي تم هدمه، كما وافقت على كتاب المجلس البلدي المتعلق بشأن محولات كهرباء في منطقة قرطبة قطعة رقم «1».

وأشار المعجل الى ان اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن عمل مطبات صناعية في منطقة القادسية.

من جانب آخر استعرض مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. فهد الخرينج الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية في مختلف الادارات خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بارتدائهم القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الخرينج في تصريح صحافي الى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توجيه 70 انذارا لبقالات واسواق موازية ومطاعم للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 17 مخالفة لمحال لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وإغلاق محلين لتشغيلهم على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور ذلك بعد الكشف على 758 محلا.

ولفت الى ان مفتشي الفريق الرقابي في ادارة النظافة قاموا برفع وازالة 1389 اعلاناً مخالفاً يشوه المنظر الجمالي للمحافظة ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات، وتحرير 12 مخالفة نظافة متنوعة تضمنت تحرير 6 مخالفات، تحرير 6 مخالفات نظافة عامة، فيما قام مفتشو الفريق الرقابي في ادارة السلامة بتوجيه 213 تنبيها لعقارات بالسكن الخاص والحكومي والاستثماري والصناعي والحرفي ووضع ملصقي اشعار سلامة بالمراجعة واصدار 80 تقريرا فنيا ووقف عملين للبناء لمخالفة لائحة البناء فضلا عن اصدار 3 تقارير مساح.

وأكد الخرينج أن مفتشي الفريق الرقابي قاموا بالتعامل مع 29 شكوى عبر الواتساب والتعامل مع 24 شكوى لوزارة المواصلات ووزارة الأشغال وازالة 30 تعديا متنوعا على أملاك الدولة وفتح 3 ممرات بحر و 4 ممرات للطوارئ.

