«البلدية»: إزالة بقالات المطلاع بناء على طلب «الداخلية» و«البيئة»

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية الجهراء م. ثامر المطيري ان البلدية ازالت عربات البيع المتنقلة في الموقع المحاذي لطريق المطلاع، بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، تفادياً لوقوع حوادث مرورية.

وأوضح المطيري في تصريح بعد تفاعل وسائل التواصل مع حادثة صاحب احدى العربات المتنقلة حيث ان الفريق الميداني التابع للبلدية قام بتنفيذ المهمة بعد ورود بلاغات عديدة من مواطنين يشتكون من كثرة وقوع الحوادث المرورية في تلك المنطقة، وعليه تم ازالة 3 بقالات والعمل جار لازالة البقية من الموقع المذكور بالكامل.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً عن صاحب بقالة هدد بحرق نفسه اذا تمت مصادرة بضاعته الا انه تمت السيطرة عليه.

