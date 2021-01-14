«الملاحة الجوية» حققت «الأيزو»

وطن النهار

أعلنت إدارة الملاحة الجوية في الادارة العامة للطيران المدني حصولها على شهادة الأيزو العالمية للتميّز في نظام إدارة الجودة (QMS) ISO 9001:2015 وذلك بعد تمكنها من تحقيق رقم قياسي جديد في نتائج التدقيق الشامل وفق البرنامج العالمي للتدقيق، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وفقا للقواعد والمواصفات القياسية الدولية المعتمدة لدى المنظمة.

وفي هذا السياق ثمن المسؤولون في إدارة الملاحة الجوية الجهود المبذولة من قبل الفريق المختص بإدارة الجودة ودعم الادارة العليا المستمر ودورها الاساس من خلال توصياتها بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الجودة بمعايير دولية ضمن اطار أعمالها.

