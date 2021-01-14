الكويت شيَّعت «أبناءها البررة» بجنازة مهيبة

وطن النهار

شيعت الكويت امس جثامين شهدائها في مقبرة الصليبيخات بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير التربية د. علي المضف، وعدد من قيادات وزارتي الدفاع والداخلية وأعداد غفيرة من المواطنين.

وكانت وزارة الخارجية اعلنت تحديد مصير 13 شهيدا من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا الى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم وهم: الشهيد بدر حسين مراد الكندري، الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر، الشهيد طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت، الشهيد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني، الشهيد عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني، الشهيد عيسى محمد زمان محمد، الشهيد كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز، الشهيد محمد سعد مسعود الأحمد، الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني، الشهيد مسفر شبيب محمد الدوسري، الشهيد مهدي حبيب علي زيد البلوشي، الشهيد مصطفى حسين أحمد محمد القطان والشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر: رحم الله شهداءنا الابرار ويبقى اهلهم وذووهم على رأس أهل الكويت جميعاً.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ونحن نحتفل بعد شهر من الان بالاعياد الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز الادوار البطولية التي قام بها ابناء وبنات الكويت خلال الغزو العراقي وما قدموه من تضحيات من اجل حرية واباء الكويت.

بدوره، قال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي: نقدم علم الكويت لذوي الشهداء الابرار لتعلموا الاجيال المقبلة ما معنى الفداء للوطن ونبارك لكم شهادة ابنائكم واسكنهم الله فسيح جناته.

