البسيس: صورة مُشرفة للعمل الإنساني خلال أزمة «كورونا»

وطن النهار

اقامت مبرة العوازم الخيرية مساء اول امس حفلا لتكريم كوكبة من المتطوعين الذين عملوا معها في ايصال المساعدات الانسانية خلال فترة ازمة الحظر المصاحب لازمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالاضافة الى عدد من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والالكترونية بحضور شخصيات سياسية ورواد العمل التطوعي.

استهل الحفل بكلمة لرئيس مجلس ادارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس حيث قال: اجتمعنا اليوم لتكريم الأبطال الذين شاركوا وتطوعوا مع مبرة العوازم الخيرية خلال أزمة وباء كورونا لمساندة كل كويتي، بكل ما استطعنا من إيمان يتملكنا بحب الوطن والفداء من أجله بكل نفيس وغال، لافتا الى انه لولا مشاركة وتطوع هؤلاء الأبطال ما كنا استطعنا أن نصل لما أنجزناه.

واضاف البسيس: ومصداقا لقول المولى -عز وجل- في محکم آياته «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» كما لا يمكننا إغفال الصحافة التي لها دور عن طريق الجرائد المحلية والالكترونية والتي لعبت دورا كبيرا خلال الأشهر الماضية في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وكان لها بصمة إيجابية على المواطنين من خلال نشر الإيجابيات وتحليل السلبيات للوصول إلى ما نحن عليه الآن من أمان وطمأنينة، بالاضافة الى دور اللجنة النسائية في لجنة المساعدات.

نسبة التبرعات

واشاد البسيس بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط وإجراءات تنظيم التراخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات المعنية بجمع الأموال، مؤكدا انه قرار صائب وسليم ولابد من الالتزام به حرصا على سمعة كويتنا الحبيبة إقليميا ودوليا، ولافتا بأن مبرة العوازم لم تأخذ نسبة من التبرعات.

أبطال «كورونا»

ومن جانبه، قال نايف بن جامع في كلمة له خلال التكريم: يشرفني الحضور لهذا التكريم لابطالنا في ازمة كورونا لشباب اعمارهم لا تتجاوز الـ 18 عاما لكنهم كبار في انجازاتهم فهم تطوعوا لحب الكويت في الازمة التي مرت على العالم اجمع في الأزمة التي مرت على العالم اجمع.

واشكر جميع من حضر لتكريم هؤلاء الرجال واتمنى من الله القدير ان يستمر العطاء في هذه المبرة مبرة الخير في بلد الخير المعطاء.

وبدوره، قال ضيف الشرف د. جاسم سعد زنيفر: بصمات المبرة اصبحت واضحة في كل ميدان من ميادين العمل الاعمال الخيرية في الكويت وحتى اثناء جائحة كورونا لم تتوقف مساعيهم في عمل الخير بل زادت وتواصلت مسيرتهم الرائدة في العمل الخيري.

واضاف: لقد حمى الله هذه الارض لأكثر من 300 عام بسبب ما يقوم به ابناؤها من اعمال خيرية في مشارق الارض ومغاربها.

ثمار التطوع

ومن جانبه، تحدث مبارك العازمي حول التطوع وتاريخه قائلا انه اصل اصيل في الاسلام وقبل الاسلام في الديانات الاخرى وان موسى عليه السلام عمل به وذو القرنين والخضر عليهما السلام كذلك، وهو امر جبلت عليه البشرية واقرته الشرائع السماوية، مشيرا الى ان الله تعالى حث على التطوع في القران الكريم من خلال قوله تعالى «فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له» وقوله تعالى «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديثه الشريف «الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار».

