وطن النهار

بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة، اجراءاتها الفعالة في تصفية العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرة في ذات الوقت الى وجود تنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات لمعالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية من خلال اشتراط تضمين اوراق المناقصات المطروحة شرطا يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة.

في هذا السياق، اكد نائب مدير عام حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي في تصريح صحافي، التنسيق مع جميع الجهات الحكومية التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ شؤونها تجاه المقاولين المتعاقدين مع هذه الجهات لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود مع منحهم مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ اجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم اخطار الهيئة بذلك.

وأوضح ان هذه الاجراءات تأتي بناء على التكليف الصادر من مجلس الوزراء «للقوى العاملة» بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة.

وأضاف العازمي ان التنسيق جارٍ مع جميع الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة اوضاع تلك العقود سواء المشار اليها بقانون المناقصات العامة او المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

استبعاد العطاءات

وعن اهم الاجراءات المستقبلية التي سوف يتم اتخاذها بشأن تلافي مواطن الخلل في العقود الحكومية، اشار العازمي الى انه جارٍ التنسيق حالياً مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين اوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطاً يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة يتعين ارفاقها ضمن اوراق عطاءاتهم بعدم وجود اية ايقافات على عقودهم الحكومية المنتهية او المتعثرة، وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.

وقال العازمي ان تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة في شأن هذا الموضوع يضع على عاتق الهيئة عبئاً كبيراً للمضي قدماً في تفعيل تلك الاجراءات بخطى حثيثة خاصة وأنها تأتي استهدافاً للمصلحة العامة في المقام الأول فضلاً عن آثارها الايجابية على المستويين الوطني والدولي على حد سواء، وأن ما يتم بذله من الجهود مستقبلاً من الجهات الحكومية صاحبة العقود المنتهية سيكون لها عظيم الأثر في تفعيل توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث وجه المجلس نحو قيام الهيئة برفع تقارير عن مدى التجاوب الذي تم ابداؤه من جميع الجهات في شأن الالتزام بتلك التعليمات.

