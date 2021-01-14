الوقيان: العمل التطوعي والإنساني ارتبط باسم الكويت

وطن النهار

استضاف فريق العطاء الكويتي الاعلامي بركات الوقيان لتقديم محاضرة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي.. ايجابياتها وسلبياتها» بحضور رئيسة الفريق سميرة الصراف وعدد من اعضاء وأصدقاء الفريق. في البداية اعرب الاعلامي بركات الوقيان عن سعادته بدعوة فريق العطاء الكويتي للحديث حول هذا الموضوع المهم، مشيرا الى ان مثل هذه الملتقيات الأدبية والثقافية والاجتماعية من علامات المجتمعات الحية والمتطورة، مؤكدا دعمه وتواصله مع فعاليات وأنشطة فريق العطاء الكويتي التي تصب في مجال العمل التطوعي والانساني الذي ارتبط باسم الكويت في جميع المحافل الاقليمية والدولية.

سلبية

وحول موضوع الندوة قال الوقيان: على الرغم من ايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم كله اشبه بقرية صغيرة بالفعل، وعلى المستوى الصحافي والاعلامي قدمت مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرات حقيقية لاتجاهات الرأي العام التي يسترشد بها الاعلامي في تناول ما يهم المجتمع، فبمجرد كبسة زر يمكنك معرفة ما يهم المجتمع الكويتي او المجتمع السعودي او المصري او الأمريكي من خلال «الترند» الذي يشغل اهتمام غالبية المغردين في اي بلد، وهكذا تحولت هذه المواقع الى سوق رائجة الكل يعرض فيها بضاعته، والجمهور بطبعه اصبح قادرا على التفريق بين الغث السمين. وتابع: على الجانب الآخر حملت «السوشيال ميديا» جوانب اخرى سلبية تمثلت في غياب المهنية لدرجة ان الصحافي وجد نفسه في منافسة غير متكافئة مع «المواطن الصحافي» الذي ينقل بهاتفه المحمول كل تفاصيل الخبر وقت حدوثه وعلى الهواء مباشرة، ربما قبل وصول اي وسيلة اعلامية لمكان الحدث الذي صادف وجود هذا المواطن فيه، الأمر الذي فرض على وسائل الاعلام تحديات كبيرة للموازنة بين المهنية وسرعة مواكبة الأحداث.

الفاشينيستا

وحول ظاهرة «الفاشينيستا» قال الوقيان انها احد الوجوه السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، لأن الحكم على مدى تأثير الشخص في المجتمع اصبح يقاس بعدد «الفلورز» المتابعين له، والكل يعلم ان هذه الأعداد اصبحت تباع وتشترى، واستطاعت مواقع «السوشيال ميديا» ان تجعل من اشخاص عاديين نجوما وأثرياء في المجتمع لمجرد ان لديهم اعداد كبيرة من المتابعين دون النظر الى المحتوى الذي يقدمونه هؤلاء الأشخاص، وتم خلق سوق خلفية لتجارة الكلمة، ووُضعت تسعيرة للتغريدة، والزيارة لأي مكان او الحديث عن احدى العلامات التجارية بمبالغ طائلة. وفي خانة الايجابيات قال الوقيان ان مؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والتطوعية في الكويت استفادت كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الناس على اطلاع بأعمالهم الانسانية والتطوعية، الأمر الذي يبرز هذه الجهود من ناحية، ومن ناحية اخرى يثير في الآخرين الرغبة في البذل والعطاء والتبرعات وخدمة العمل الانساني ووصول الدعم لمستحقيه داخل الكويت وخارجها، معربا عن امله بزيادة هذه الفرق التطوعية ومؤسسات العمل الخيري في الكويت لتبقى ديرتنا مركزا للعمل الانساني العالمي، استمرارا لمسيرة قائد الانسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، بسواعد ابناء الكويت الذين ضربوا اروع الأمثلة خلال ازمة جائحة «كوفيد- 19»، وعبر التاريخ القديم والحديث. وتحدث الوقيان خلال الندوة عن محطات من حياته المهنية والوظيفية، معلنا عن عودته للتقديم الاعلامي قريبا من خلال شاشة تليفزيون الكويت، وتم تجاذب اطراف الحديث بين المحاضر والحضور ودارت مناقشات مثمرة حول سبل التواصل الحديثة والعلاقات الانسانية والاجتماعية، وعلاقة الاعلام بالعمل التطوعي والانساني.

تكامل

من جانبها اكدت رئيس فريق العطاء الكويتي سميرة الصراف على اهمية تكامل العمل الانساني مع وسائل الاعلام المختلفة، انطلاقا من رؤية فريق العطاء الكويتي التي تقوم على خلق مجتمع متكامل وغني بثقافة العمل التطوعي، يعمل ضمن روح الفريق الواحد لتوليد وتبادل الأفكار الابداعية التي تطور المجتمع وتعزز قيم العطاء والانتماء والمواطنة. وفي ختام الندوة، قامت الصراف بتقديم درع تذكارية للاعلامي بركات الوقيان تقديرا لجهوده وأدائه المتميز، وشارك الحضور في قطع كعكة العام الجديد، ابتهاجا وأملا بأن يحفظ الله الكويت وكل المقيمين على ارضها الطيبة من كل سوء ومكروه، وأن يستمر عطاء اهل الكويت لكل المتضررين والمستحقين للدعم الانساني في كل مكان حول العالم.

