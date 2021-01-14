«النجاة الخيرية»: 24 ألفاً استفادوا من مشاريعنا النسائية

وطن النهار

قالت رئيسة القطاع النسائي التابع لجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: انه رغم تحديات جائحة كورونا وتداعياتها العالمية الا انه استفاد من مشاريع القطاع النسائي خلال عام 2020 اكثر من 24 الف مستفيد وذلك من خلال انشطتنا التي تمت داخل وخارج الكويت. وأكدت البليس ان القطاع النسائي قام بدور انساني رائد خلال ازمة «كورونا» وذلك من خلال تعبئة وتوزيع السلال الغذائية وايصالها للعوائل المستفيدة حتى بيوتهم، وكذلك توزيع الوجبات الغذائية واقامة نشاط طبي خاصة لمرضى السكر، وغيرها من الأنشطة التي تمت داخل الكويت. وتابعت البليس: كما قمنا ببناء 12 مسجداً في كل من البانيا والفلبين وبنجلاديش والهند وكذلك ترميم مسجد في جمهورية البانيا. وفي قطاع التعليم تم بناء مدرسة ومركز تعليمي في جمهورية بنجلاديش مؤكدة حرص النجاة الخيرية على بناء وتشييد المنشآت التعليمية والتي تعد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي فمن خلال التعليم نساهم في محو الأمية ومكافحة الجهل وتوفير فرص عمل افضل لآلاف المستفيدين ولذويهم. وأضافت البليس: تم حفر عدد 47 بئراً في كل من تشاد والنيجر والهند وبنجلاديش وسيلان، ونحرص من خلال هذا المشروع على المساهمة في توفير مياه الشرب النظيفة للمستفيدين، وكذلك نعمل على حمايتهم من الأمراض الخطيرة التي يصابون بها جراء تلوث المياه، وكذلك نعمل من خلال مشروع حفر الآبار على اتاحة الفرصة للطلاب للذهاب الى مدارسهم وتلقي العلوم والمعارف والآداب فكثير من العوائل ترسل ابناءها لجلب المياه من مسافات بعيدة ويسير الصغار في طرق وعرة ويتعرضون لخطر الحيوانات المفترسة وغيرها من التحديات الأخرى. وأوضحت البليس ان من انجازات القطاع النسائي بناء عدد 20 منزلاً للفقراء في كل من مصر واليمن والبانيا، فمن خلال هذا المشروع الانساني نوفر الحياة الكريمة المناسبة للانسان ونحول المنازل القديمة والأكواخ الى منازل حديثة تليق بكرامة الانسان.