الغريب: 240 ديناراً بدل علاوة غلاء المعيشة

وطن النهار

أعلن النائب يوسف الغريب أنه تقدم باقتراح برغبة لزيادة بدل علاوة غلاء المعيشة بنسبة 100% بحيث تصبح 240 دينارا. وجاء في الاقتراح ان مجلس الوزراء وافق في قرار رقم 3/2008 على صرف علاوة غلاء معيشة شملت جميع المواطنين الكويتيين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والمتقاعدين بواقع 120 ديناراً شهريا.

واضاف: وعلى الرغم من مرور أكثر من 12 عاماً على هذه العلاوة التي قيل في وقتها إنها أقرت لمحاربة غلاء الأسعار التي شهدتها الأسواق أثناء وبعد جائحة كورونا لكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة خطوة في اتجاه رفع مستوى معيشة الأُسر الكويتية باستحداث علاوة جديدة أو زيادتها. واستطرد الاقتراح قائلا: يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وأثّر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الكويتية متوسطة ومحدودة الدخل، وانطلاقاً من المبادئ الدستورية التي نصت على حماية الأسرة وتطبيقا لمواد الدستور الكويتي وحث في نصوصه على حماية الأسرة ودور الدولة في صيانة دعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

وخلص الغريب الى المطالبة بإعادة النظر في بدل علاوة غلاء المعيشة لكي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للأسر الكويتية وخاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وزيادتها بنسبة 100% بحيث تصبح 240 دينارا كويتيا شهرياً بدلاً من 120 دينارا.

