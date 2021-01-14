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وطن النهار

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العجمي يستفسر عن عقود فحص العمالة الوافدة


وجه النائب مبارك العجمي سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح طلب فيه إفادته هل توجد شركات متعاقدة مع الوزارة حالياً وتقدم خدماتها في مجال فحص العمالة في الخارج قبل قدومهم إلى البلد؟ وطلب تزويده بصورة ضوئية من كل العقود السابقة والحالية مع الوزارة الخاصة بخدمات فحص العمالة في بلدانهم الأصلية قبل قدومهم للبلد.
وختم بقوله: تم تداول تقرير محلي يشير إلى وجود تعارض بين تعاقدات الوزارة في المجال المذكور والاتفاقية الخليجية GAMA التابعة لمجلس الصحة الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير ومن رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاص بذات التعاقدات والذي أرسل إلى الوزارة.


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