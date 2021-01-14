العرو لإشراك البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية

وطن النهار

قال النائب مبارك العرو: تقدمت بمقترحين بقانون الاول يتعلق بتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة وذلك باعطاء الحق للديوان بتقديم بلاغ الى النائب العام مباشرة في حال وجود اي مخالفات مالية تشكل اعتداء على المال العام. واضاف في تصريح للصحافيين ان القانون الحالي لم ينص على ذلك صراحة واستكمالا لدوره الرقابي وتسريع وتيرة الحفاظ على المال العام تقدمت بهذا التعديل. وتابع: اما فيما يخص المقترح الثاني فهو خاص بتعديل للمادة الثانية من قانون انشاء المحكمة الدستورية وذلك بتفعيل ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور في شرح المادة 173 والتي اجازت اشراك مجلس الامة في تشكيل هذه المحكمة التي تعتبر بطبيعتها محكمة ذات اختصاص وصلاحيات محددة وبموجب هذا التعديل التشريعي يفتح المجال باشراك في عضويتها من غير رجال القضاء.

وقال ان هذا الاقتراح هو المتبع في العديد من الانظمة القضائية في العديد من الدول لذلك فان المشرع اجاز ذلك منذ زمن بعيد ونرى انه حان الوقت لاشراك مجلس الامة بهذا الجانب. وبين ان هناك ملفات عديدة وضعناها كمعيار اساسي للتعامل مع الحكومة القادمة منها أولويات تشريعية كقانون الانتخابات وجوانب رقابية تتعلق بالمال العام، ناهيك عن ضرورة وضع المصالحة الوطنية على سكة الحل.

واضاف ان البيان على طاولة الحكومة القادمة وننتظر منها خطوات ايجابية بهذا الشأن واولها التشكيل الوزاري القادم واختيار حكومة قادرة على مواجهة الرأي العام واعلان برنامج عمل تكون قادرة على تنفيذه. وتابع: ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن خارطة المحاصصة وقريبة من معيار الكفاءة والامانة والبيان هو ليس عبارة عن قائمة محتكرة او مغلقة بل كل نائب يتفق مع ما جاء به يعتبر نفسه جزءا من هذا البيان وان لم يكن موقعا عليه.

