أبوصليب: خطوط النت ضعيفة والتحويل إلى «الفايبر» لم يشمل جميع المناطق

وطن النهار

وجه النائب أبو صليب سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مستهله: انتهجت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية سياسة فصل أو نقل تبعية بعض الهيئات والإدارات، وإلحاقها بجهات حكومية أخرى، متخذة من تشابه الاختصاصات بين هذه الجهات وتقارب الأهداف والأدوار ذريعة لقراراتها، لذا يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بجميع الهيئات والإدارات الحكومية مبيناً أمام كل منها الوزارة التابعة لها ونقل التبعية. وسأل: ما آلية نقل تبعيات الهيئات والإدارات من وزارة إلى وزارة أخرى؟ وما أسباب النقل؟

ووجه أبو صليب سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي استهله بقوله: قامت الوزارة بوضع خطة بتحويل خطوط الهواتف العادية إلى خطوط الألياف (فايبر اوبتك) وقامت الوزارة بعمل عقود مرحلة أولى وثانية.

وطالب تزويده بالآتي بكشف بالمناطق التي تم توصيل الخطوط لها عبر الألياف، وتاريخ العقود، وأسماء المناطق التي لم بتم التوصيل لها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما طلب بيان الجدول الزمني لكل مرحلة، وهل هناك معوقات تحول دون تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له، وقال: إذا كانت الإجابة الايجاب فيرجى ذكر السبب.

وختم بقوله: نظراً لضعف خطوط الإنترنت في معظم المناطق في محافظتي الفروانية والجهراء، ما تاريخ توصيل الخدمة لها؟

