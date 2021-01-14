المضف لتكريم الشهداء

وطن النهار

أعلن النائب مهلهل المضف عن أنه تقدم باقتراحين برغبة بشأن تخليد ذكرى شهداء الكويت بإطلاق أسمائهم على الطرق والشوارع والميادين في مناطق سكنهم. ووفقا لنص الاقتراحين فإن الهدف منهما «الوفاء لشهدائنا الابرار الذين سالت دماؤهم الزكية على أرض الكويت الطاهرة وخارجها للدفاع والذود عنها، فمن أقل أنواع التكريم الذي يقدم لشهدائنا هو إطلاق أسمائهم على الطرق والشوارع الداخلية والميادين العامة في مناطقهم السكنية التي كانوا يقيمون فيها قبل فقدهم واستشهادهم». وفيما يلي نص الاقتراح: تشكيل لجنة من وزارة الخارجية ووزارة البلدية تختص ببحث وتجميع وفرز أسماء الشهداء منذ 2/8/1990 حتى صدور المرسوم رقم 329 لسنة 2018 وذلك لتقديم تقرير نهائي عن أسماء الشهداء ومن ثم تسمية أحد الطرق أو الشوارع الداخلية أو الميادين العامة لكل شهيد في منطقته السكنية التي كان يقطن فيها قبل استشهاده.

