الشاهين: ما خطة «الصحة» للوصول إلى المناعة المجتمعية

وطن النهار

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير الصحة قال فيه: لمّا كانت عودة الحياة الطبيعية في جميع دول العالم مرهونة بإيجاد لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وبدوره أكد وزير الصحة بأن الحملة ستبدأ التطعيم بكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش ثم الفئات الأخرى.

واضاف: ولمّا كان عدد المسجلين على النظام الآلي المعد للتسجيل يفوق العدد اليومي للذين يتلقون اللقاح، وأنه وبناء على التوقعات فإن الحملة سوف تستمر لعدة أشهر إذا استمرت بهذا المُعدّل. ولمّا كانت المناعة المجتمعية لا تتحقق إلا ببلوغ التطعيم بنسبة 65% من السكان، ونظراً لأن الكويت تُعد الأخيرة بنسبة التطعيم مقارنة بنظيراتيها في البحرين والإمارات وغيرهما. لذا يرجى إفادتي بأسباب قلة عدد التطعيمات اليومية باللقاح المُعد لفيروس كورونا (كوفيد- 19)؟ واستطرد: ما خطة وزارة الصحة للانتهاء من حملة التطعيم ضد الفيروس وصولاً للمناعة المجتمعية؟ وهل هناك نية لاستقدام فرق تطعيم طبية أجنبية ام لا؟

