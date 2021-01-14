كلام الناس

آراء

بعض الناس لا يملك عملا إلا التحدث عن الآخرين وتوجيه النقد السلبي والتجريح والتسقيط والتشهير، وحينما ترجع لهؤلاء الناس تجد بعضهم فاشلين في حياتهم ولا يحبون الخير للغير، وربما يعانون من بعض المشاكل والعقد النفسية، وتشعر بأنهم فارغون ولا انجاز لهم في الحياة سوى الفشل، ويسخطون على كل شيء، تجدهم يشعرون بالسعادة حينما يفشل الآخرون، ويحترقون غيظا حينما ينجح الآخرون.

فلا تكن منهم من حيث لا تشعر، ولا تضيع وقتك معهم ولا ترد عليهم، اجعل كلامهم ونقدهم خير وسيلة تدفعك للأمام واستمتع بتحقيق أهدافك ونجاحاتك في الحياة.

