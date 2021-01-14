مينا مسعود: مصر أعظم بلد

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زار النجم العالمي من أصل مصري مينا مسعود، أمس، منطقة الأهرامات في الجيزة، مؤكداً أن مصر أعظم بلد في العالم بالنسبة له. وتجول مسعود بطل فيلم ديزني الشهير «علاء الدين» برفقة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ووزير السياحة خالد العناني في الأماكن والمنشآت السياحية، وقال: «مصر تظل بالنسبة لي أعظم بلد في الدنيا وزيارتي لها واجب.. ودورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية». ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للنجم العالمي على حماسه تجاه وطنه وفخره الدائم بمصريته وهويته، حتى أصبح سفيراً لمصر بما حققه من نجاحات، معربة عن فخرها بتمسكه باللغة العربية.

