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«سدو» الكويت يزين أبراجها


قالت رئيسة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح إن ابراج الكويت ستستمر بإضاءة نقوش فن السدو عليها حتى 31 الحالي احتفالا بإدراج السدو ضمن لائحة «يونسكو» لصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وأعربت الشيخة بيبي الصباح لـ «كونا» عن اعتزازها وتقديرها للتعاون المثمر مع شركة المشروعات السياحية وعن فخرها بهذا الإنجاز لافتة الى أن الجمعية ستستمر بجهودها الجادة في حفظ هذه الحرفة وتقاليدها الفنية.
وذكرت أن إدراج فن السدو الكويتي بقائمة التراث غير المادي للبشرية لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» يمثل اعترافا دوليا بمكانة ورفعة وجودة الحرف اليدوية الكويتية وشهادة تقدير لأهمية جهود ومبادرات تركيز الكويت على إنعاش صناعة السدو القديمة والحفاظ عليها من الاندثار.


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