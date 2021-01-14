فصل الاقتصاد عن السياسة.. وإلا فالقادم صادم

مال وأعمال

حذرت جهات مختصة من غياب الفصل بين السياسة والاقتصاد في الداخل الكويتي، مشيرة إلى أن تدخل السياسة في الاقتصاد أثر كثيراً على البيئة الاقتصادية وأوقف التنمية والمشاريع المهمة في الكويت سنوات عديدة، موضحة أن من سيدفع ثمن غياب هذا الفصل اقتصادياً هم الأجيال القادمة.

ولفتت الجهات ذاتها في تحذيرات عدة علمت بها «النهار» الى أن غياب الفصل بين السياسة والاقتصاد كبد المال العام خسائر مليارية فادحة، وأضاع عليها فرصاً استثمارية كبيرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وتخوفت المصادر من أن يؤدي غياب الفصل إلى مزيد من التراجع في التصنيف الائتماني للكويت وتراجع جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، مستدركة أن من شأن استمرار التأزيم السياسي بقاء ونمو وتيرة البيروقراطية وتوطين العجز المالي وغياب الإنجازات الكويتية في مجال تنمية وتطوير المشاريع التنموية.

وبينت ان الرقابة تحتاج لرقابة، بنظام التسلسل الهرمي. وأوضحت أن غياب الاستقرار السياسي من شأنه تأجيل المشاريع التنموية التي تعول عليها الكويت كثيراً في تنويع مصادر دخلها والخروج من البيروقراطية المزمنة التي تعانيها وكذلك القضاء على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قطعت الكويت شوطاً كبيراً فيها خلال الأشهر القليلة الماضية والعمل على تحقيق رؤية تنموية شاملة وفق خطتها المستقبلية رؤية كويت جديدة 2035.

فيما دعت اوساط متابعة الى ضرورة انشاء هيئة عليا للاقتصاد، تكون مهمتها بدلية للهيئات المختصة بالشأن الإقتصادي، يسند اليها ملف التنمية ويزاح من طريقها اي عوائق سياسية.

من جهة أخرى، استغربت المصادر تدني نسب الإنجاز في بعض المشاريع التي تبنتها الكويت في تحقيق مكانة دولية متميزة لها، مستدركة أن أحدث البيانات إلى أن ما تم رصده لمشاريع تحقيق مكانة دولية متميزة للكويت بلغ 5 ملايين دينار تقريباً شملت 7 مشاريع، إجمالي ما تم إنفاقه منها 71 في المئة تقريباً وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع الطموحات الكبيرة التي أولتها حكومات الكويت المتعاقبة لزيادة استثماراتها الأجنبية في مختلف القطاعات والمجالات. وأشارت إلى أن من بين المشاريع التي تضمنتها ركيزة تحقيق مكانة دولية متميزة للكويت: الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية وتحسين صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة. وقالت إن هناك قصوراً في تحقيق نسب الإنجاز لتلك المشاريع التي تعد ركيزة مهمة ورئيسة في تطوير وتعزيز مكانة الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متسائلة: ما الداعي لطرح مناقصات لتحسين وضع الكويت في خريطة الاستثمارات الدولية ولديها مشاريع مدرجة في خطط التنمية تحمل نفس المضمون؟!

