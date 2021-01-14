كلمتان.. بـ 3 مليارات دولار

مال وأعمال

أغلقت أسهم شركة Signal Advance عند 60 سنتاً للسهم، في 6 يناير بارتفاع أكثر من %465، وهو مكسب قوي لشركة التكنولوجيا الحيوية والمعروفة سابقاً باسم «بايودين» للتطوير، وفقاً لما ذكره موقع «Market Watch وفي اليوم التالي ارتفعت أسهم الشركة %527 إلى 3.76 دولارات، وجاءت الزيادة بعد أن أوصى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك – أغنى شخص في العالم- باستخدام تطبيق «سيغنال» لخدمات الرسائل المشفرة بديلاً عن «واتساب»، بعد أن قال في تغريدة «Use Signal»، أو استخدم سيغنال، مع ثورة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أعمال الشغب في الكونغرس، وإعلان واتساب تغيير سياسة الخصوصية ومشاركة بيانات المستخدمين مع شركتها الأم «فيسبوك» الأسبوع الماضي. «سيغنال»، تطبيق المراسلة، ليست شركة مطروحة للتداول العام، لكن ذلك لم يمنع Signal Advance غير ذات الصلة من مواصلة صعودها، حيث ارتفعت بنسبة %5،643 ودفعت قيمتها السوقية إلى 3.164 مليارات دولار من 55 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي.