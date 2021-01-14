النفط و«كورونا».. تحديات غير مسبوقة!

مال وأعمال

رأى مسؤولو وكالة الطاقة الدولية أن منتجي النفط يواجهون تحديًا غير مسبوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بسبب أزمة «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز». وترى الوكالة ، أن وتيرة تفشي الفيروس وكذلك أشكال الاستجابة بما في ذلك إنتاج اللقاحات تخيم على التوقعات. وقال رئيس التوقعات واستثمارات إمدادات الطاقة لدى الوكالة تيم جولد: «يصارع المنتجون مع حالة عدم يقين هائلة بشأن ماذا يتعين تنفيذه فيما بعد». وشدد جولد على أن الأمر لا يقتصر فقط على تعافي الاقتصاد بينما يمتد إلى مؤشرات لا يُنظر إليها في العادة مثل مستويات الثقة بشأن اللقاحات في دول مختلفة.