«المركزي الأوروبي» متفائل بتعافي اقتصاديات منطقة اليورو

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال بصدد التعافي هذا العام بشرط رفع إجراءات العزل العام المُتخذة لمواجهة جائحة كورونا في نهاية مارس وتوزيع اللقاحات. وفي الشهر الماضي، توقع المركزي الأوروبي نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% هذا العام في منطقة اليورو التي تضم 19 دول بافتراض انتهاء تدريجي للجائحة. لكن زيادة حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» مجددا والقيود المتزايدة واسعة الانتشار على التنقل والنشاط في بلدان منها ألمانيا وفرنسا، فضلا عن بطء وتيرة توزيع اللقاحات يشكلون تحديا للتوقعات بعد مرور أسبوعين فحسب من 2021. وأضافت، خلال مقابلة في مؤتمر رويترز نكست، «أعتقد أن أحدث توقعاتنا في ديسمبر كانون الأول لا يزال معقولا إلى حد كبير، تنبأت توقعاتنا بأن إجراءات العزل العام ستستمر حتى نهاية الربع الأول». وقال المركزي الأوروبي في العاشر من ديسمبر يتوقع تحقيق مستويات «كافية» من مناعة القطيع قبل نهاية 2021.

إلى ذلك، أقرت لاغارد بأن عمليات التطعيم المبكرة «شاقة»، وأحد عوامل الخطورة التي يتعين متابعتها.

ولدعم منطقة اليورو، مدد البنك المركزي بالفعل سياسته النقدية شديدة التيسير حتى 2022، لكن مع بلوغ تكاليف الإقراض مستويات متدنية قياسية ودخولها المنطقة السلبية في بعض بلدان منطقة اليورو، أصبحت أدواته الباقية للتحفيز محدودة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في نوفمبر بفضل تعافي إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستثمار في وقت لاحق من 2021.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 2.5% في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول فيما سجل انخفاضا 0.6% على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة متواضعة في النمو بنسبة 0.2% على أساس شهري وتراجعا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، إذ يواجه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19».

