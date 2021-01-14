«مؤسسة البترول» تحسم المناصب القيادية بالشركات التابعة

مال وأعمال

كلف مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية كلا من: عماد السلطان ووليد البدر وعبدالناصر الفليج رؤساء تنفيذيين بالوكالة لشركات «نفط الخليج» و«البترولية المتكاملة» و«الناقلات» بالإضافة إلى مهام أعمالهم، واستمرار تكليف نواف الصباح رئيسا تنفيذيا لـ «الاستكشافات البترولية» بالوكالة.

وبحث مجلس الإدارة البدائل المتاحة لمناصب الرؤساء التنفيذيين الذين تنتهي خدمتهم بـ 35 سنة في الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم في بيان صحافي إن اجتماع المجلس الأول لعام 2021 عقد يوم الأحد الماضي برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الفارس.

وأضاف إن المجلس ناقش موضوع البدائل باستفاضة أخذا بالاعتبار المرحلة الحالية التي تتطلب المزيد من التكامل والترابط بين قطاعات المؤسسة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وانعكاسات ذلك على اختيار القيادات في القطاع للمرحلة المقبلة حيث أصدر المجلس قرارته المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح أن مجلس الإدارة كلف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.

وأفاد بأن المجلس كلف أيضا الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.

وذكر إن مجلس الإدارة كلف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول عبدالناصر الفليح للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية (بالوكالة) إضافة إلى مهام عمله.

على أن تبدأ قرارات التكليف اعتبارا من 1 فبراير المقبل.

وقال هاشم: إن المجلس قرر استمرار تكليف الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.

وأعرب عن ثقته الكبيرة وثقة مجلس إدارة المؤسسة في الصف الثاني من نواب الرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية التابعة، مؤكدا أهمية مضاعفة الدعم للرؤساء التنفيذيين واستمرار العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

