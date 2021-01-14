الصقر: الكويت وتونس تتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح امس بمبنى الغرفة، الهاشمي عجيلي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت و عبدالله عميدي المستشار ونائب السفير، بحضور رباح الرباح – مدير عام الغرفة.

ورحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، وقدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله، حيث تطرق إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، علاوةً على الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال تزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية والفرص التجارية المتاحة، بالإضافة إلى الحوافز التي تجذب رؤوس الأموال المباشرة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي.

كما أكد الرئيس أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية التونسية.

