«الأهلي»: 15 فائزاً في السحب الأسبوعي في حملة «سامسونج وفيزا»

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أعلن البنك الأهلي الكويتي «ABK» عن أسماء الفائزين في السحب الأسبوعي لحملة «سامسونج وفيزا»، والتي بدأت في شهر نوفمبر. وقد حالف الحظ الفائزين التالية أسماؤهم الذين حصل كل منهم على ساعة سامسونج3:

? السحب الأول: خالد يخلف، ماجد المطيري، ورانجيث شندران.

? السحب الثاني: سمر عبد الباقي، خالد الغيص، وفهد المباركي.

? السحب الثالث: شون مينيزيس، أحمد حمزة، وغانم الغانم.

? السحب الرابع: محمد النمس، سعود شوكت، ومحمد الجحيل.

? السحب الخامس: فيصل مندلي، عبدالصمد الصراف، جهاد جباره.

وسوف تستمر هذه الحملة حتى 27 يناير 2021، حيث سيمنح ثلاثة فائزين محظوظين 3 ساعات سامسونج جلاكسي3 كل أسبوع عند استخدام بطاقة فيزا الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي مسبقة الدفع على تطبيق Samsung Pay.

للدخول في السحب والفوز، يجب على العملاء إنفاق 20 ديناراً أسبوعيا كحد أدنى، محليًا أو دوليًا باستخدام بطاقة فيزا الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي مسبقة الدفع من خلال تطبيق Samsung Pay على أي جهاز من أجهزة نقاط البيع. ومع كل 10 دنانير يتم إنفاقها يحصل حامل بطاقة فيزا البنك الأهلي الكويتي تلقائيا على نقطة تؤهله لدخول السحب لمرة واحدة.

وتوفر خدمة Samsung Pay من البنك الأهلي الكويتي للمستخدمين طريقة أفضل للدفع، وتقدم حلاً سريعاً للدفع بدون تلامس. وسيواصل البنك تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، ودعم التحول نحو مستقبل رقمي بدون استخدام النقود.

