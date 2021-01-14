«التجارة» أضافت 14 نشاطاً تجارياً وفق الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قرارين وزاريين أضاف بموجبهما 14 نشاطاً الى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية سعيا لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

وقالت الوزارة في بيان ان القرار رقم 6/2021 نص على اضافة 5 أنشطة وهم:

1- ادارة الضمانات الممددة.

2- ادارة خدمات تسوية المطالبات.

3- نشاط مسرعات الأعمال.

4- نشاط مساحات العمل المشترك.

5- مراكز الابتكار.

كما ان القرار الوزاري الذي يحمل رقم 8/2021 نص على اضافة 9 أنشطة منهم نشاط:

1- اصدار ونشر التقاويم الفلكية ورقيا والكترونيا.

2- استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء.

3- تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية والفلكية.

4- نشاط البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء.

5- استشارات في المشاريع التجارية.

6- استشارات تجارية.

7- نشاط معالجة المعادن من الصدأ.

8- البيع بالجملة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن.

9- البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن.

وأشارت الى انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه كل فيما يخصه.

