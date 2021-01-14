السلمي: «إيفا» انتهت من تسوية 86 % من ديونها

مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشــركة الاستشارات الماليــة الدوليــة القابــضة «ايفا» صالــح السلمــــي بأن الشركة نجحــت في سداد وتسوية واعادة جدولة ما يقارب 86% من ديونها المتعلقة بالقروض البنكية حيث كشف عن اجمالي هذه الديون كانــــت قد بلغت 67,950,747 دينار وقد انخفضـت الى 28,852,681 دينار كمــا في 31/12/2020 حيث نجحت الشركة خلال الفترة الأخيرة في تسوية مبلغ 39,098,066 دينار رغم جائحـة كوفيــد 19 وما صاحبها من تداعيات وآثــــار سلبية ولم يتبق سوى مديونية وحيدة لم يتم التوصل الى تسوية أو جدولة بشأنها وهي تعود لأحد البنوك المحلية مع ملاحظة أن أصل هذا القرض قيمته 20 مليون دينار وقد قامت الشركة بالسداد لهذا البنك ما يقارب من 22 مليون دينار حتى تاريخه وما يطالب به البنك في الوقت الراهن مبلغ يقارب 8 ملايين دينار وهو محل خلاف بين الطرفين.

وأشار الى أن هذا القرض قائــــم في تاريخ سابق على الأزمة المالية عام 2008 وهذا بحـــد ذاته يُعد انجــــاز للشركة كما للبنك المحلي لأن المديونيات العائدة لفترة قبل الأزمة المالية عام 2008 في القطــــاع الاستثمــــاري في الكويت لم تبلــــغ نسبة سداد تلك القـــــــروض نصف النسبـــــة المســــددة من قبل الشركة.

كمــــا أكــــد على أن الشركة قد حققت ربحاً من وراء التسويــــات التي نجحــــت في التوصــــل لهــــا خــــلال عام 2020 بلغت 30,264,231 دينار وأعــــرب عن تطلعه في التوصل لتفاهــــم مع هذا البنك المحلي لتسوية المديونية المتبقية من خلال تسوية مرضية تحافظ على حقوق الطرفين وتراعي الأوضاع العامة والخاصة.

