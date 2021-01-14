«المتحد»: 20 فائزاً في سحب «حساب الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد امس الأربعاء باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه ما يزيد عن 750 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: هدلة حسن عويد، وباقر أكبر أكبر، وسامر حكمت حلباوي، وأحمد صالح الدعيج، وهدى حسن البصري، وحمد سليمان الصقعبي، وفهد ارشيد العازمي، وبدرية مفلح الصويلح، ووليد خالد حمودة، وعفاف خالد الدبوس، وشقحة محمد العجمي، ومليحة فاضل أرتي، وعدوان عبدالله المطيري، وحسين على قبيسى، وابراهيم عبدالعزيزعلي، ومعصومة غلوم عبدالله، وابراهام اسحق ابراهام، وعبدالحميد حسين دشتي، وليلى طاهر بوحمد، ونواف ذعار السعيدى.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين.

وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار كويتي لكل رابح.

وبالاضافة الى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

اضافة الى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الاسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

