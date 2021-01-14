جني الأرباح يضغط على البورصة.. والخسائر 52 مليون دينار

مال وأعمال

كبحت عمليات جني الارباح موجة الارتفاعات في البورصة بعد 4 جلسات من الارتفاع لتستقر في اللون الاحمر وتفقد القيمة السوقية نحو 52 مليون دينار من قيمته السوقية بنسبة 0.15 في المئة من 32.793 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، الى 32.742 مليار دينار في جلسة أمس.

واشار محللون الى ان جني الارباح كان مستحقاً بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها البورصة وتضخم سعر عدد من الاسهم وخاصة المتوسطة والقيادية بالتزامن مع التداول المضاربي على عدد من الاسهم القيادية للوصول بها الى مستويات محددة تجعلها جاذب للشراء، وذلك مع استمرار الترقب لنتائج الشركات. وقد أنهت مؤشرات البورصة على تراجع جماعي عدا مؤشر «الرئيسي 50» الذي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 14 نقطة ليرتفع من 4723.09 نقطة الى 4737.08 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.18 في المئة وبنحو 11.7 نقطة منخفضاً من 6168.8 نقطة الى 6157.11 نقطة.

كما هبط المؤشر العام بنسبة 0.15 في المئة، وبنحو 8.69 نقطة من 5645.06 نقطة الى 5636.37 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنسبة 0.08 في المئة وبنحو 3.9 نقطة من 4613.46 نقطة الى 4610.94 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية بقيمة 51 مليون دينار، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.18 في المئة وبقيمة 45 مليون دينار من 24.147 مليار دينار الى 24.102 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.05 وبقيمة 5 ملايين دينار من 8.645 مليارات دينار الى 8.64 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 10.3 في المئة لتصل الى 40.37 مليون دينار مقابل 45.04 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول بواقع 27.6 في المئة لتصل الى 223.9 مليون سهم مقابل 309.5 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 14.5 في المئة الى 9.6 ألف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 25.38 مليون دينار وذلك بالتداول على 55.64 مليون سهم عبر 3.9 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 14.9 مليون دينار وذلك بالتداول على 168.25 مليون سهم عبر 5.6 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة المنافع بتراجع نسبته 1.10 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 3.62 في المئة.

وجاء سهم «معادن» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.85 في المئة، فيما تصدر سهم «المنار» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.79 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.32 ملايين دينار مُتراجعاً بنسبة 0.23 في المئة، بينما تصدر سهم «تجارة» نشاط الكميات بتداول 56.39 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 0.45 في المئة.

