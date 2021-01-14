مساهمو «الديرة» يقرون إطفاء الخسائر المتراكمة

مال وأعمال

وافقت العمومية غير العادية لشركة الديرة القابضة في اجتماعها على اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة بنحو 16.2 مليون دينار. وقالت «الديرة» في بيان للبورصة ان عملية اطفاء الخسائر تمت عن طريق تخفيض رأسمال الشركة كما في الميزانية المُدققة عن الفترة المنتهية في 10 أغسطس 2020.

كما وافقت عمومية الشركة على زيادة رأس المال بمبلغ 5.634 ملايين دينار مُقسماً على نحو 56.34 مليون سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس، وذلك عن طريق تسوية مديونية أحد المساهمين.

وقال مُدقق حسابات الشركة ان عملية اطفاء الخسائر التي أقرتها العمومية اليوم والذي تم بموجبه الموافقة على اطفاء مبلغ 16.2 مليون دينار تقريباً، يعني أن رصيد الخسائر المتراكمة لدى «الديرة» أصبح «لا شيء» كما في تاريخ 10 أغسطس 2020.

