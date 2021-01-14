«سند»: الاستثمار في «إنجازات» قصير الأجل

مال وأعمال

أعلنت شركة سند لبيع وشراء الأسهم والسندات عن تغيير هدف تملكها في شركة انجازات للتنمية العقارية الى «استثمار قصير الأجل».

وأوضحت «انجازات» في بيان للبورصة أن «سند لبيع وشراء الأسهم» تمتلك حصة بنسبة 5.11% في رأس المال بعدد اجمالي يُقدر بنحو 17.66 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال «انجازات» نحو 34.565 مليون دينار موزعاً على 345.65 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. وتمتلك شركة الشايع المتحدة الحصة الأكبر في رأسمال «انجازات» بنسبة 24.88%، تليها حصة مجموعة جاسم خالد السعدون بنحو 23.06%، ثم حصة حمد عبدالعزيز الصقر بواقع 6.71، تليها حصة «سند لبيع وشراء الأسهم» بنسبة 5.11%.

