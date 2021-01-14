الصين تطلق سوقاً جديداً بقيمة 3 تريليونات دولار

مال وأعمال

تخطط الصين للموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري للمرة الأولى لمساعدة الحكومات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية مع السماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة ما قد يصبح سوقاً بقيمة 3 تريليونات دولار.

وقد يسمح المنظمون بأول عدد قليل من الصناديق العقارية وإدراجها في أقرب وقت في الربع الأول بموجب تجربة بدأت في أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لـ «بلومبيرغ».

وقالت المصادر إن عدداً قليلاً من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك محطة التخلص من مياه الصرف الصحي التي تديرها شركة العاصمة بكين، ومولِّد للكهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة شوقانغ وثلاثة مشاريع نقل عام، ضمن قائمة مختصرة، ولاتزال القائمة مفتوحة حيث لم يتم الانتهاء منها.

وذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال أن البلاد تتوقع طرح مثل هذه الصناديق العقارية في النصف الأول، بينما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الدفعة الأولى ستشمل خمسة مشاريع غير محددة. وسيتم التركيز على مشاريع البنية التحتية والتي سيمولها المستثمرون الصغار مقابل الحصول على إيراداتها ما سيمكن المحليات في الصين من تخفيف عبء تمويل هذه المشروعات.

وأصبحت صناديق الاستثمار العقاري شائعة في جميع أنحاء العالم بين المستثمرين الذين يسعون إلى الوصول إلى قطاع العقارات. توفر الصناديق المتداولة للأشخاص إمكانية الاستثمار في أصول عقارية ضخمة مثل مراكز التسوق والأبراج الإدارية مقابل حصص بسيطة، بعائدات تتراوح بين 4 % إلى 8 %.

وفي الصين، ستركز التجربة على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمرافق. سيشمل البرنامج التجريبي أيضاً الشركات التي تركز على الخدمات اللوجيستية ومراكز البيانات وتكنولوجيا الجيل الخامس.

