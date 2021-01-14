«كورونا» أحدث شللاً «هائلاً» في مطار هيثرو

مال وأعمال

أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر ازدحاما في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73 في المئة في 2020، بعدما أدت إجراءات الوقاية من «كورونا» إلى شل الملاحة الجوية.

وأوضح المطار أن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت أيضا 28 في المئة، لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وذكر هيثرو أن أعداد الركاب في ديسمبر الماضي هوت 83 في المئة مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من «كوفيد-19» واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر لقب المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديغول في باريس.

