انتهاء تصوير «الوصية الغائبة» والعرض في رمضان 2021

إضاءات

انتهى المخرج حسين أبل من تصوير المشهد الأخير من مسلسل «الوصية الغائبة» تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج ومن ثم دراسة الجهة المنتجة للعروض المقدمة تمهيدا لتقديمه ضمن منافسة الموسم الرمضاني 2021، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الفنانين منهم جاسم النبهان وعبدالامام عبدالله وعبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وعبير الجندي ومن النجوم الشباب محمد الصيرفي ومشاري البلام وعبدالله الطراروة ومحمد العلوي وعبدالله الخضر وغدير زايد وغيرهم.

الدراما التراثية

وبهذه المناسبة أكد مؤلف ومنتج العمل مشاري العميري في تصريحات صحافية بأنه يأمل بأن تكون عودته الى الإنتاج التلفزيوني تساهم في إعادة بوصلة الدراما المحلية الى مسارها الصحيح ووجهتها السليمة بعدما شهدت السنوات الأخيرة جنوحاً واضحا فيما يقدم من أعمال وذلك من خلال طرق أبواب الدراما التراثية التي تدور رحاها في الحقب الزمنية من تاريخ الكويت وهي الفترة المليئة بالأحداث والقصص والحكايا والمواقف التي شهدها المجتمع الكويتي بين اهاليه وارتباطهم بالخارج.

مضيفا بأنه يحاول أن يرتكز في كتابة نصوصه التلفزيونية على خبرته وثقافته ومعايشته لتاريخ الواقع الكويتي في الخمسينيات مرورا بالستينيات والسبعينيات وتناول جوانب خاصة لم يسبق أن تطرق اليها المؤلفون والمنتجون في اعمالهم السابقة.

وقال: «في الوصية الغائبة «طرقت باب الوفاء بين تجار الكويت قديماً وسيتابع المشاهد كيف كانت علاقة التجار مع بعضهم البعض من لحمة واخوة وليس كما يدعي البعض بأنها كانت عبارة عن صراعات محتدمة دوما بل سيكتشف المشاهد بأن هناك ما يستحق ان يدرس كقيمة مجتمعية مستحقة.

جهود إخراجية

وأشاد العميري بجهود المخرج حسين أبل التي بذلها طوال مرحلة التصوير واحتوائه لكل تفاصيل المسلسل على رغم كثرة الشخصيات المشاركة الا ان قراءته للنص وتفهمه لما بين السطور مكنه من تقديم رؤى اخراجية جيدة وصورة جميلة سيحبها مشاهد الشاشة الصغيرة.

واوضح العميري بأنه أيضا اجتهد في البحث والتنقيب والتدقيق في تسليط الضوء على بعض الأمور التي كانت دارجة آنذاك والتذليل عليها بشواهد الأسماء مثل الشخصيات والفرجان والأزقة والنقعات وغيرها الأمر الذي يضفي على السيناريو متعة العودة للماضي واستحضار احداثها بكل تفاصيلها وهذه رسالة سيسعد بها كل من عاصر تلك الحقبة الزمنية.

ولم يفت العميري من توجيه كلمة شكر لجميع العاملين في المسلسل من الفريقين الاداري تحت قيادة مدير ادارة الانتاج الفنان احمد عبدالله وسعيه في ايجاد مواقع تصوير واقعية تتناول حقبة السبعينيات وايضا الفريق الفني بمشاركة كوكبة نجوم التمثيل ومنافستهم على تقديم اداء متقن ومحترف في تجسيد الشخصيات والاجتهاد في الكراكترات.

وعن حرصه في اختيار الأعمال التراثية على عكس الموجة السائدة في الاتجاه للأعمال المعاصرة اكد العميري بأن حالة من الشغف هي التي تسيطر على المشاهدين وهناك رغبة جامحة وحقيقية في متابعة المسلسلات التراثية والتاريخية التي تستنبط احداثها من الواقع والقصص الحقيقية وان كان للمؤلف حقه المشروع في استخدام فكره وخياله في الحبكة الدرامية التي يطرحها وهذا ما حدث في «الوصية الغائبة».

