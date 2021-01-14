تصاميم جدران منازل لهواة الديكورات الجريئة

مرأة

لم تعد الجدران مثل قديم الزمان مجرد طلاء فقط، لكن في ظل التطور الكبير الذي حدث في عالم الديكور أصبحت جزءاً مهماً جدا من الديكور، لأن لها تأثير كبير جدا في اظهار أناقة ألوان الأثاث وأيضا لها تأثير للحالة النفسية سواء كان من حيث الألوان الخاصة بها أو النقوش، وعلى مر العصور حدث تطور كبير بالديكور الخاص بالجدران بداية من الألوان والخامات، ثم بعد ذلك ظهور ورق الحوائط بأشكال كثيرة وأنيقة والتي توفر الكثير من المجهود وأيضا المال، ثم حدثت فيما بعد طفرة كبيرة ومذهلة في عالم الديكور حيث ظهرت الديكورات ثلاثية الأبعاد التي تناسب وتواكب عصر التكنولوجيا والتطور.

الديكور ثلاثي الأبعاد يعد من أهم الديكورات التي تناسب هذا العصر وخصوصا مع الأثاث العصري الحديث، ونرى أناقة الديكور هنا بفكرة جديدة ومميزة على شكل قطرات الماء باللون الأبيض والأسود، لمزيد من الواقعية أهتم المصمم بنزول قطرات الماء الى الأرض حتى يعطي في النهاية المظهر الأنيق والواقعي.

من الأشياء الحديثة والأنيقة التي ظهرت في عصرنا هذا الرسومات على الجدران بأشكال وألوان متعددة، ونحن هنا نرى نموذجاً في غاية الروعة، رسمة لوجه فتاة باللون الأبيض والأسود بحجم كبير، ونرى أيضا تناسق الألوان مع الأثاث.

دائما الألوان المشرقة في ديكور الحوائط والجدران تعطي الشعور بالسعادة والبهجة، وهنا نرى أن المصمم اهتم بدمج اللون البرتقالي المشرق مع اللون الرمادي الفخم لنرى في النهاية دمجاً رائعاً بين البهجة والفخامة.

اذا كنت من عشاق الفخامة والكلاسيكية فمن المؤكد أن هذا الديكور سوف ينال اعجابك بشدة، نرى دمجاً رائعاً بين اللون الفضي الغامق واللون الفضي الفاتح ليعطي مظهراً أنيقاً يجمع بين الفخامة والعصرية، كما نرى أيضا أنه تم الأهتمام بوضع أثاث يناسب لون الحائط ليكتمل المظهر الفخم للتصميم ككل.

الاضاءة من الأشياء المهمة جدا في الديكور، وفي الفترة الأخيرة تم تطوير الديكور الخاص بالاضاءة بشكل رائع ومميز ولم تعد كما من قبل مجرد وسيلة للإنارة فقط بل إنها أصبحت من العناصر الأساسية في ديكور المنازل، وكما نرى هنا تصميماً أنيقاً لديكور الحائط من خلال وحدات الإضاءة. من الأشياء التي لم يعلمها الكثير أناقة المرايات في الديكور وبما أن كل شيء تطور، أيضا المرايات أصبحت لها أهمية في الديكور حيث نرى هنا أن المصمم قام بالاستفادة من المرايات لصنع قطعة ديكور أنيقة تتناسب مع التصميم.

اذا كنت من عشاق الطبيعة فيمكن الآن أن تقومي بنقل صورة مصغرة منها في منزلك من خلال الديكورات ثلاثية الأبعاد للمناظر الطبيعية الخلابة.

الديكورات التي تحتوي على الألوان الزاهية والرسومات التي تعطي الشعور بالبهجة مثل الورد والفراشات مهمة جدا لأنها تجمع بين عدة أشياء، مثل الراحة النفسية والأناقة كما أنها أيضا تناسب الأجواء العصرية.

