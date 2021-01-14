الدجاج بصوص الصويا والثوم

مرأة

?المقادير:

? 4 قطع من أفخاذ الدجاج.

? 6 فصوص ثوم كبيرة مفرية.

? ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

? 1/3 كوب خل.

? 1/3 كوب صوص الصويا.

? حبة ليمون.

? ملح وفلفل.

? بصلة مقطعة شرائح.

طريقة التحضير:

قسمي أفخاذ الدجاج الى نصفين، ثم اغسليها جيدا بالملح والدقيق.

في وعاء التتبيل ضعي نصف كمية الثوم والزنجبيل والخل والليمون وصوص الصويا والملح والفلفل واخلطي بالملعقة ثم أضيفي قطع الدجاج وتبلي جيدا.

احفظي وعاء الدجاج في البراد ليلة كاملة ليتشرب من التتبيلة.

ضعي في وعاء للقلي 3 ملاعق زيت على النار حتى يسخن ثم أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتغير لون الدجاج.

غطي الوعاء ليغلي 10 دقائق على النار المتوسطة.

أضيفي الصوص المتبقي من تتبيل الدجاج الى وعاء القلي، ثم أضيفي كوب ماء دافىء واتركي الخليط يغلي.

أضيفي شرائح البصل وغطي المقلاة 5 دقائق حتى ينضج الدجاج.

قدمي الدجاج مع الصوص والأرز الأبيض والسلطة.

