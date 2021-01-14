كيك النسكويك الخفيف

مرأة

المقادير: 2 كوب دقيق. بيضتان. كوب سكر. 3/4 كوب زيت. 3 ملاعق كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر. ملعقة كبيرة كاكاو بودر. 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. رشة ملح. كوب حليب سائل. للزينة كوب كريمة شوكولاتة. 3 ملاعق نسكويك بودر. لوز شرائح. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدا. أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم احفظي كوبا متوسطا من الخليط جانبا. أخفقي البيض والفانيليا جيدا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدا. أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك. اذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشا. ثم جهزي قالب مدهون بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك. اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، اذا خرج نظيفا دل على النضج. أتركي الكيك في الفرن بعد اطفائه واتركي باب الفرن مفتوحا قليلا لمدة 10 دقائق حتى تهدأ. صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبا واتركيها تبرد تماما. زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز، ثم قدميها مع شاي بعد الظهيرة.