الكونغرس يمهد لـ«محاكمة العزل التاريخية»

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واشنطن – الوكالات: يواجه دونالد ترامب الذي يتهمه الديموقراطيون بـ«التحريض على العنف» فيما هو ينفي أي مسؤولية عن الهجوم على مبنى الكابيتول بقيادة أنصار له اجراءات «عزل» للمرة الثانية، وهي سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.

وصوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب وذلك بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، بالمقابل أكد بنس معارضته اللجوء الى التعديل الدستوري لعزل ترامب. ويمنح التعديل الـ25 من الدستور الأميركي نائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية عزل الرئيس من منصبه، عن طريق اعلان عدم أهليته لأداء مهامه.

وبالتوازي مع هذا المسار، عقد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون امس جلسة للنظر في مشروع قرار آخر قدمه 3 مشرعين ديموقراطيين، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، مما يتيح بدء اجراءات لمحاكمته في الكونغرس وكانت لجنة القواعد في المجلس أقرت قواعد المناقشة والتصويت للمحاكمة البرلمانية لترامب، وهي الثانية منذ توليه السلطة، وقبل أسبوع من انتهاء ولايته.من ناحية أخرى، قدم 6 نواب جمهوريين مشروع قرار لتوبيخ ترامب، بسبب محاولته الغاء الانتخابات الرئاسية بشكل غير قانوني، وانتهاكه قسَم توليه المنصب.

وشنّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هجوما لاذعا على ترامب خلال جلسة مجلس النواب وقالت انه حرّض أنصاره على الهجوم على الكونغرس ثم قال انه غير مسؤول عما قام به أنصاره الذين وصفتهم بالمتمردين والارهابيين. وأضافت بيلوسي خلال جلسة لمجلس النواب أنه يجب عزل ترامب فورا، لأن أعماله أثبتت أنه غير قادر على أداء مهامه، على حد قولها.

في المقابل ندد ترامب قبيل توجهه الى لزيارة الحدود الأميركية مع المكسيك باجراءات العزل التي تستهدفه داخل مجلس النواب، واصفا اياها بأنها «سخيفة تماما» وتتسبب في «غضب هائل» في أرجاء الولايات المتحدة. وقال ترامب ان التعديل الـ25 «لا يمثل أدنى خطر» بالنسبة اليه. ودعا ترامب في كلمته الى «السلام والهدوء» في الولايات المتحدة، بعدما نفى مسؤوليته عن اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس الأسبوع الماضي، وهدد ترامب بأن هذا النص الدستوري «سيعود ليطارد» الرئيس المنتخب جو بايدن وادارته، وأضاف «وكما يُقال: كن حذرا مما تتمناه». وكان بنس اكد أنه يعارض اللجوء الى التعديل الـ25 لعزل الرئيس من منصبه،. وقال في رسالة الى بيلوسي ان تفعيل هذا التعديل من الدستور ليس وسيلة للعقاب، وسيؤدي الى ارساء «سابقة مروعة» وأكّد بنس أنه لم يرضخ لضغوط الأسبوع الماضي لممارسة سلطة خارج صلاحياته الدستورية، مضيفا «لن أرضخ الآن للمشرّعين لممارسة ألاعيب سياسية».

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «سي ان ان» فانّ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل الذي يتمتّع بنفوذ كبير في الحزب ليس مستاء من الخطوة التي أطلقها الديموقراطيون. وقد يكون ماكونيل المفتاح لنتيجة هذا الاجراء التاريخي. لأن تصريحا علنيا واحدا يمكن أن يشجع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على ادانة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

