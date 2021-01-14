«يوتيوب» يعلق قناة ترامب بسبب «مخاطر حصول عنف»

عربيات ودوليات

سان فرانسيكو – الوكالات: أعلن موقع يوتيوب المملوك من شركة غوغل أنه علق مؤقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف. وجاء ذلك في بيان تضمن أنه «في ضوء المخاوف ازاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا».

وتابع البيان بأن القناة الآن «ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد -أقله- لسبعة أيام». فيما أكدت منصة تشارك الفيديوهات أنها ستقوم «بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى» على قناة ترامب لمخاوف متعلقة بالسلامة.

