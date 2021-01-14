العراق: توجه حكومي - أممي لتأجيل الانتخابات!

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بغداد – الوكالات: اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انتخاب رئيس جديد لادارتها الانتخابية فيما ذكرت مصادر ان نقاشات تجري حاليا تشارك فيها الرئاسات العراقية والقوى السياسية وبعثة الامم المتحدة من اجل الاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة أشهرا اخرى وهو توجه رفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. نقل موقع « ايلاف» الاخباري عن مصدر مشارك في المداولات الجارية حول امكانية اجراء الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في السادس من يونيو المقبل قوله امس ان الاتجاه يجري الى تأجيلها حتى نهاية اكتوبر المقبل. واشار المصدر طالبا عدم ذكر اسمه الى ان القوى السياسية باستثناء التيار الصدري تدفع باتجاه تاجيل موعد الانتخابات وهو امر بدأت تميل له الرئاسات العراقية وبعثة الامم المتحدة في العراق وحتى المفوضية العليا للانتخابات. واوضح ان عقبات ماتزال قائمة امام اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفي مقدمتها عدم اقرار البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بالمصادقة على نتائج الانتخابات والذي يواجه خلافات بين القوى السياسية وخاصة فيما يتعلق بتمثيل رجال دين يمثلون المذاهب والاديان في البلد في مجلس ادارتها.

في المقابل حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيل او الغاء الانتخابات المبكرة المقررة منتصف العام الحالي. وقال مسؤول الاعلام في التيار الصدري حيدر الجابري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس ان الصدر وجه وجه بعدة نقاط مشيرا فيها الى أن «هناك أصواتاً تعلو لالغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب أو مثيري الشغب ونحن اذ نحذر من تأجيلها فاننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات» وطالب المواطنين بالاسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمّن أراد الخوض فيها. واضاف ان النقطة الاخرى تتعلق بمحاولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم». واكد بالقول» ووفقاً للجاري فان الصدر أضاف «نحن نؤيد هذه الخطوة، وعليه أن يكثف من جهوده بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم وعلى الجميع الرضوخ كما ونطالب باحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالها منهم».

