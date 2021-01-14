«الرئاسات الثلاث» تؤكد على حماية حق التظاهر

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: أكد اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية حق التظاهر، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، في حين شدد على أهمية تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين.

وبحسب بيان الرئاسة العراقية، «عُقد في قصر بغداد، اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد الى جانب ملف الانتخابات المقبلة». وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على «ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي»، كما جرى التأكيد على «الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت».

